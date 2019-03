Bürgerversammlung in Junkersdorf

Die Verwaltungsgemeinschaft Ebern teilt mit, dass am Donnerstag, 4. April, ab 19.30 Uhr im Schützenhaus im Pfarrweisacher Gemeindeteil Junkersdorf eine Bürgerversammlung stattfindet. Dabei geht es um die Quelle Junkersdorf, um die Wasserversorgung in Pfarrweisach sowie um die Neubewilligung des Wasserrechts. Dazu erhalten die Bürger Informationen zum Stand der Trinkwasserversorgung in Junkersdorf. eki