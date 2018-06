Bürgerversammlung in Hemhofen

Die Gemeinde Hemhofen hat eine Bürgerversammlung zur Erörterung gemeindlicher Angelegenheiten einberufen. Diese findet am Montag, 9. Juli, um 19 Uhr in der Aula der Grundschule, Blumenstraße 35, statt. Nach dem Bericht des Bürgermeisters ist die Überleitung der Abwässer aus Zeckern zur Kläranlage Adelsdorf ein Thema. Danach besteht die Möglichkeit zur Diskussion. Fragen, Wünsche oder Anregungen sollten bitte vorab per Post, via E-Mail an gemeinde@hemhofen.de oder per Fax an die Nummer 09195/948440 geschickt werden. red