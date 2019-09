Die Gemeinde Knetzgau gibt bekannt, dass am Donnerstag, 26. September, eine Bürgerversammlung in Hainert stattfindet. Sie beginnt um 19 Uhr in der Gaststätte "Kupferpfännla". Neben dem Rückblick auf durchgeführte Projekte gibt es einen Überblick über weitere Projekte in der Gemeinde Knetzgau. red