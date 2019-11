Bürgerversammlung in Ermershausen

Die Gemeinde Ermershausen lädt für den Donnerstag, 28. November, alle interessierten Bürger in das Sportheim in Ermershausen ein. Auf der Tagesordnung der Bürgerversammlung stehen die Stellungnahme der VR-Bank Lichtenfels-Ebern zur Geschäftsstelle in Ermershausen, ein Bericht über die aktuelle Situation des Gemeindewaldes und der Report des Bürgermeisters. Die Bürgerversammlung beginnt um 19 Uhr. red