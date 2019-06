Bürgerversammlung in der Rodachtalhalle

In einer Bürgerversammlung am Dienstag, 25. Juni, stellen die Seminarteilnehmer die Ergebnisse des "Grundseminars zur Dorferneuerung" vor und werden über das weitere Vorgehen informieren. Vor allem aber sollen engagierte Bürger für die Mitarbeit in den Arbeitskreisen zur Dorferneuerung gewonnen werden. Spannende Themen, wie "Ortsbild, Innenentwicklung, Verkehr und Energie", "Dorfmitte" und "Soziales Leben, Vereine und Treffpunkt" sind mit dem Ziel zu bearbeiten, eine Konzeption für die zukünftige Entwicklung Zeyerns zu erhalten. Das den Planungsprozess begleitende Büro wird sich vorstellen und zusammen mit dem Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken für Fragen zur Verfügung stehen. Beginn der Veranstaltung in der Rodachtalhalle ist um 19 Uhr. red