Ebern 31.10.2019

Bürgerversammlung in der Rathaushalle

Die Stadt Ebern teilt mit, das am Mittwoch, 20. November, um 19 Uhr in der Rathaushalle in Ebern eine Bürgerversammlung stattfindet. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Bürgermeisters über wi...