Bürgerversammlung bei der Feuerwehr

Zur Bürgerversammlung am Dienstag, 12. März, im neuen Feuerwehrhaus in Ebensfeld werden die Besucher gebeten, die Parkplätze direkt am Feuerwehrhaus für die Einsatzkräfte freizuhalten und bei der Schule oder hinter dem Rewe-Getränkemarkt zu parken. Von 19 bis 19.30 Uhr besteht die Möglichkeit, das neue Feuerwehrhaus in Ebensfeld zu besichtigen. Im Anschluss an die Besichtigung findet um 19.30 Uhr die Bürgerversammlung im Schulungsraum (1. OG) statt. red