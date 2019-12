Bürgerverein tritt mit drei Frauen an der Spitze zur Stadtratswahl an

Sehr erfreut zeigte sich der Vorsitzende des Bürgervereins, Marcus Dinglreiter, dass es gelungen sei, die Kandidatenliste für die Stadtratswahl im März mit drei "starken jungen Frauen" an der Spitze zu besetzen. Die öffentliche Aufstellungsversammlung fand kürzlich im Restaurant "Russischer Hof" statt.

In ihrer Vorstellungsrede hob Spitzenkandidatin Ulrike Dinglreiter hervor, dass Burgkunstadt eine Stadt voller Freiräume sei. Diese müssten aber auch genutzt werden zum Wohle der Kinder und Enkel der Bürger. Sie glaube fest an ein besseres Miteinander und Zusammenleben, wenn die Bürger sich in ihrer Unterschiedlichkeit akzeptieren und überlegen, wie sie ihre unterschiedlichen Erfahrungen, Fähigkeiten und Ideen zusammenbringen könnten. Sie wolle sich besonders für die Zusammenarbeit der Kommunen und für den Klimaschutz stark machen.

Marcus Dinglreiter betonte, dass der Bürgerverein parteipolitisch neutral sei. Diese Neutralität sei für viele Kandidaten ein Grund gewesen, für den Bürgerverein zu kandidieren. Der Bürgerverein sei nicht einer Parteilinie verpflichtet, sondern ganz allein dem Wohl der Stadt und ihrer Bürger. Er unterstütze jeden Kandidaten mit seinen Zielen ohne Wenn und Aber.

Der Bürgerverein, erklärte Marcus Dinglreiter weiter, arbeite derzeit an verschiedenen Konzepten für die Entwicklung der Stadt Burgkunstadt, in denen sich auch die jeweiligen Kandidaten mit ihren Erfahrungen sowie ihrem Wissen und Können wiederfänden.

Konzeptionen für Burgkunstadt

Der Bürgerverein arbeite mit den Kandidaten verschiedene Konzeptionen für Burgkunstadt aus: ein Sozialkonzept, ein Konzept für Ehrenamt und Vereine, ein Netzwerk für die lokalen Unternehmen, ein Klimaschutzkonzept sowie eine Strategie zum Erhalt der Artenvielfalt und der Lebensräume unter Berücksichtigung der Interessen der Landwirtschaft.

Eines der wichtigsten Themen des Bürgervereins sei die Schaffung von Öffentlichkeit und Transparenz bei politischen Entscheidungen, betonte Dinglreiter. Hier habe der Bürgerverein in den vergangenen Jahren viel erreicht. In den Stadtratssitzungen würden nunmehr die meisten Themen in öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen. Außerdem dokumentiere der Bürgerverein seit Mitte 2013 alle Stadtratssitzungen im "Kommunalwiki" (wiki.buergerverein-burgkunstadt.de). Auf über 4200 Seiten sei dort auch nachzulesen, was in Burgkunstadt geschieht. Ferner werde auf Initiative des Bürgervereins der jährliche Haushaltsplan der Stadt Burgkunstadt auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Abschließend wies Dinglreiter darauf hin, dass weiter mit Hochdruck an der Ausformulierung des Wahlprogramms gearbeitet werde. Er rief alle Bürger dazu auf, ihre Ideen einzubringen. Ihre Vorschläge könnten sie persönlich, schriftlich oder auf der Internetseite wahl.buergerverein-burgkunstadt.de beisteuern. red