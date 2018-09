Bürgerverein begrüßt Entscheidung

Der Bürgerverein Wunderburg begrüßt die Entscheidung für den neuen Polizeistandort Standort Am Tännig. "Somit wird endlich im Süden von Bamberg eine Brachfläche, die nach der Verwendung als Standort von Schrebergärten inzwischen dringend eine Aufwertung benötigt, einer Verwendung für die Stadt als Verwaltungs- und Dienstleistungsort zugeführt. Für die Wunderburg und Gereuth ist dieser Polizeistandort auch aus Sicherheitsinteressen von Vorteil", berichtet BV-Chef Dieter Gramß in einer Pressemitteilung. Der Bürgervereinsvorsitzende weiter: "Für die Zufahrt von Süden her sollte aber auch Wert auf eine ansprechende architektonische Ausführung des Neubaus gelegt werden. Der Blick auf die Silhouette der Stadt sollte keinesfalls durch einen Baukörper nach dem Motto ,quadratisch, praktisch, gut' in ihrer gerade für den ankommenden Besucher- und Touristenverkehr auf das Niveau anderer deutscher Städte gesenkt werden." red