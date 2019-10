Bürgerverein Ahorn erhält viel Lob für sein Engagement

Der Bürgerverein Ahorn ist ein wichtiger Verein in der Gemeinde Ahorn. Er fördert die Gemeinschaft und gibt wichtige Informationen aus dem Gemeinderat an die Bürger weiter. Er ging aus der Überparteilichen Wählergemeinschaft hervor. Da man sich nicht nur vor den Wahlen treffen wollte, wurde der Bürgerverein Ahorn, der heute mit dem CSU-Ortsverband sehr gut und harmonisch zusammenarbeitet, im Dezember 1967 gegründet. Jetzt feierte der Verein seinen 50. Geburtstag im Haarther Keller, obwohl er schon fast 52 Jahre alt ist.

Vorsitzender Werner Gundermann ging in seiner Festrede auf die Gründungsversammlung des Bürgervereins ein. Die Mitglieder verfolgten die Ausführungen sehr aufmerksam und mussten über einige Anekdoten aus der damaligen Zeit schmunzeln. Karl Voit stand damals den 36 Mitgliedern, darunter sieben Frauen, vor. Die Mitglieder kamen aus Ahorn, Triebsdorf und Finkenau. Seit der Eingemeindung im Jahr 1971 kamen die Mitglieder aus den anderen Ortsteilen der Großgemeinde Ahorn noch hinzu, so dass der Verein fünf Jahre später auf über 160 Mitglieder zurückgreifen konnte.

Vielfältiges Engagement

Die Geselligkeit hat der Verein in seinen Gründungsjahren sehr gepflegt, denn es fanden Weihnachtsfeiern und Faschingsveranstaltungen sowie Wanderungen und Theaterbesuche statt. Außerdem wurden einige Feste in der Gemeinde Ahorn ausgerichtet. Auch am Gemeindegeschehen hat sich der Verein immer wieder beteiligt. Darunter waren der Straßen- und Kanalbau sowie der Bau der Wasserleitung und die Verbesserung der Ortsbeleuchtung. Auch Kinderspielplätze legte der Verein an, wofür er auch Pachtverträge abgeschlossen hat. Viele Arbeiten machten die Mitglieder uneigennützig in Eigenleistung.

Werner Gundermann, der seit 2013 den Vorsitz innehat, aber auch davor schon verschiedene Posten im Vorstand bekleidet hat, dankte den Funktionären der vergangenen Jahre, die während ihrer Amtszeit viel für den Verein geleistet und diesen so am Leben erhalten hätten. Er ging auf die Höhen, aber auch auf die Tiefen des Vereins ein. Heute sehe der Verein seine Hauptaufgabe darin, die Gemeinschaft zu erhalten, wichtige Informationen aus dem Gemeinderat an die Mitglieder weiterzugeben und die älteren Mitglieder regelmäßig zu besuchen.

Der Rückblick des Vorsitzenden weckte bei Bürgermeister Martin Finzel (parteilos) viele Erinnerungen, wie er in seinem Grußwort betonte. Die Parteien sollten beim Bürgerverein nicht im Vordergrund stehen. Denn aus den unterschiedlichen Meinungen und Ansichten könne man vieles lernen, betonte das Gemeindeoberhaupt, das die Arbeit des Vorstandes des Bürgervereins besonders lobte.

Zahlreiche Ehrungen

Dankbar in vielerlei Hinsicht ist der Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes Ahorn, Marcel Trost, dem Bürgerverein Ahorn. Er möchte die gute Zusammenarbeit mit diesem Verein fortführen. Er wünschte sich, dass der Bürgerverein noch lange bestehen bleibe, denn er biete viele Angebote für alle Bürger. Vorsitzender Gundermann zeichnete viele langjährige Mitglieder aus. Er freute sich besonders darüber, dass Adolf Zech als Gründungsmitglied dem Festabend beiwohnte.

Mit einer Urkunde wurden folgende Personen für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet: für 25 Jahre Harry Niebelschütz, Ernst Warth, Margit Schmidt und Uwe Markert; für 40 Jahre Hedwig Güthlein, Silke Winterstein und Eberhard Ludwig; für 50 Jahre Claus Wenzel und Erna Zech; als Gründungsmitglied Adolf Zech. mst