Bürgersprechstunde von Manuela Rottmann

Die Bundestagsabgeordnete Manuela Rottmann (Bündnis 90/Die Grünen) bietet am Donnerstag, 28. November, von 14 bis 17 Uhr eine offen Bürgersprechstunde im SoLeb'icH-Café in Bad Kissingen (Ludwigstraße 23) an. Bürger sind mit ihren Anliegen herzlich dazu eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. sek