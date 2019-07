"Brotzeit, Bier und Politik" - unter diesem Motto tourt der SPD-Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz (Wahlkreis Bamberg/Forchheim) durch die Gasthäuser der Region. Am Dienstag, 30. Juli, möchte der Abgeordnete wieder ab 18.30 Uhr auf dem St.-Georgenbräu-Bierkeller, Kellerstraße in Buttenheim (Kreis Bamberg), in ungezwungener Atmosphäre mit den Bürgern ins Gespräch kommen. red