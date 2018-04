Bürgersprechstunde mit Holger Dremel

CSU-Landtagskandidat Holger Dremel lädt zu einer Sprechstunde am Freitag, 20. April, in die CSU-Geschäftsstelle, Luitpoldstraße 55, ein. Von 13 bis 15 Uhr können dabei Anliegen, Ideen und Probleme direkt an den Kandidaten gebracht werden. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Anmeldung unter Telefon 0163/9709459 oder per E-Mail (direkt@holger-dremel.de) gebeten. red