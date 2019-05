Bürgersprechstunde mit Dorothee Bär

Staatsministerin Dorothee Bär, MdB, steht am Freitag, 3. Mai, im Rahmen einer Sprechstunde interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen, Probleme und Anliegen als Gesprächspartnerin zur Verfügung. Die Bürgersprechstunde findet ab 13 Uhr im Bürgerbüro, Obere Marktstraße 1 (1. Stock), in Bad Kissingen statt. Um lange Wartezeiten nach Möglichkeit zu vermeiden, ist eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel.: 030/227 740 82 oder per E-Mail unter dorothee.baer@bundestag.de erforderlich. sek