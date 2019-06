Die Bamberger Landtagsabgeordnete Ursula Sowa (Grüne) lädt zu ihrer Bürgersprechstunde am Samstag, 29. Juni, ein. Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um Anmeldung unter der Rufnummer 0951/22200802 oder oberfranken@ursula-sowa.de gebeten. Die Sprechstunde findet in ihrem Abgeordnetenbüro am Markusplatz 6 statt. red