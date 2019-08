Bürgersprechstunde bei OB Starke

Die nächste Bürgersprechstunde bei Oberbürgermeister Andreas Starke findet am Mittwoch, 11. September, im Rathaus am Maxplatz statt. Von 12 bis 13.45 Uhr haben alle Bamberger - Erwachsene ebenso wie Kinder und Jugendliche - die Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Die Anmeldung kann nur persönlich am Tag der Bürgersprechstunde im Vorzimmer des OB, Zimmer-Nr. 105, direkt vor der Bürgersprechstunde erfolgen. Eine telefonische und vorherige Anmeldung ist nicht möglich. Die Reihenfolge bei der Bürgersprechstunde ergibt sich aus der Reihenfolge der Anmeldung. Eine Vorabinformation zur Vorbereitung des jeweiligen Anliegens wird gerne unter der Rufnummer 0951/871138 oder per E-Mail an buergeranfragen@stadt.bamberg.de entgegengenommen. red