Bürgersprechstunde bei MdB Silberhorn

Der Parlamentarische Staatssekretär MdB Thomas Silberhorn (CSU) lädt ein zur Bürgersprechstunde am Freitag, 29. März, von 15.30 bis 16.30 Uhr in das CSU-Bürgerbüro in der Bayreuther Straße 9 in Forchh...