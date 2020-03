Bürgerservice bittet um telefonischen Kontakt

Aufgrund der gestiegenen Arbeitsbelastung der Mitarbeiter in Bereichen mit viel Publikumsverkehr kündigt das Landratsamt in einer Mitteilung an, dass der Dienstbetrieb eingeschränkt wird. In allen Bereichen sei mit erhöhten Wartezeiten zu rechnen. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt bittet die Bürger in der momentanen Situation, die Kontaktmöglichkeiten weitgehend telefonisch oder per E-Mail zu nutzen und die Dienststellen des Landratsamtes nur im unaufschiebbaren Fall aufzusuchen.

Hygienemaßnahmen beachten

Weiterhin sollen die bereits veröffentlichten Handlungsempfehlungen des Robert-Koch-Instituts beachtet werden, wie etwa eine korrekte Händehygiene und das Einhalten von Abständen zu anderen Personen (ca. zwei Meter). Wer auf regelmäßiges, gründliches Händewaschen unter fließendem Wasser mit Seife für 20 bis 30 Sekunden achtet, ungewaschene Hände aus dem Gesicht (v. a. Mund, Nase und Augen) fernhält, biete den besten Schutz vor einer Ansteckung. red