Bürgerpreis des Landtags

In der Region setzen sich Tausende ehrenamtlich für die Allgemeinheit ein. Um die Vielfalt dieses großartigen Engagements zu würdigen, vergibt der Landtag jährlich einen Bürgerpreis. Dieses Jahr steht der mit 50 000 Euro dotierte Preis unter dem Leitthema: "Rette uns wer kann! - Nachwuchs und neue Ideen für die ehrenamtlichen Rettungskräfte". Das teilt Landtagsabgeordneter Rainer Ludwig (FW) mit. Ein Beirat unter Vorsitz von Landtagspräsidentin Ilse Aigner rufe entsprechende ehrenamtliche Projekte und Bündnisse dazu auf, sich bis zum 3. Mai zu bewerben. Die Verleihung finde am 17. Oktober im Maximilianeum statt. Alle Informationen rund um die Bewerbung finden Interessierte unter www.buergerpreis-bayern.de. Man kann sich auch über das Abgeordnetenbüro Rainer Ludwig in Kulmbach bewerben, Ansprechpartner hier ist Frederic Scheps, Telefon 09221/9485011, E-Mail scheps@rainer-ludwig-fw.de. red