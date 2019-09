Bürgerpicknick mit Kurzgeschichten

Der Stadtteilarbeitskreis der "Sozialen Stadt" lädt bereits zum zweiten Mal zum Bürgerpicknick am Wolfgangsee in Wüstenahorn ein. Dieses findet am Samstag, 28. September, von 14.30 bis 17.30 Uhr auf der Wiese am Ufer des Wolfgangsees (neben der Schrebergartenanlage "Kleingartenkolonie Wüstenahorn") statt. Die beiden Autorinnen Nicole Eick und Heidi Fischer lesen unterhaltsame Kurzgeschichten aus ihren Büchern. Der Eintritt ist frei. Eigens mitzubringen sind Picknickdecke oder Campingstuhl und -tisch, Essen und Trinken inklusive Gedeck. Die Lesung findet in jedem Fall statt - bei schlechter Witterung im Kinder- und Jugendzentrum in der Karl-Türk-Straße 88. red