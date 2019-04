Bürgernetzgemeinschaft verschiebt Treffen

Das für Montag, 15. April, angedachte Treffen der Bürgernetzgemeinschaft muss entfallen. Das nächste Treffen findet somit am Montag, 20. Mai, um 16 Uhr beim "Fuchs Drive" der Bäckerei Fuchs in der Gymnasiumstraße in Ebern statt.

Für Personen, die nicht mobil sind, gibt es voraussichtlich einen Fahrdienst zu dem Treffen, teilte die Bürgernetzgemeinschaft weiter mit. Alle, die auf irgendeine Weise Hilfe von ihren Mitmenschen in Anspruch nehmen müssen beziehungsweise die gerne ihre Hilfe anbieten, sind eingeladen. Ziel ist es, dass Bürger anderen Bürgern bei kleineren haushaltsnahen Arbeiten im täglichen Leben helfen, die sie allein nicht mehr verrichten können. Dafür stellen sie selbst eine Dienstleistung zur Verfügung. Das Treffen dient dazu, dass Hilfesuchende und Hilfeanbietende zusammenkommen, sich austauschen und Termine vereinbaren können. jrs