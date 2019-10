Bürgernähe in drei Akten

Kein beziehbares Rathaus. Kein Personal für die Verwaltung. Eine Pritsche mit Werkzeug, Rasenmäher, Sense, Schaufel und Pickel als einzige Ausstattung des Bauhofs. "Am Anfang haben wir einfach die Sachen von daheim mitgebracht", erinnert sich Bauhofleiter Hubert Müller mit einem Grinsen an den Beginn der Selbstständigkeit Untermerzbachs und damit die Zeit von vor 25 Jahren.

Seine Augen werden nachdenklich, seine Mundwinkel sinken. Dann fügt er hinzu: "Und wegen jedem Mist ist man nach Ebern gefahren."

Gemeinsam mit seinem Kollegen Wilfried Schmidt, Geschäftsführer Edgar Maier sowie Standesbeamtin und Vorzimmerdame Sabine Schoppel ist Hubert Müller einer der wenigen, die die Gemeinde vom ersten Tag ihrer Eigenständigkeit bis heute im Dienst begleiten. Dies wurde bei einer Feierstunde in der Bürgerwerkstatt Untermerzbach am Samstag ebenso gewürdigt wie die Hartnäckigkeit aller Beteiligten, damit die Sehnsucht nach Selbstständigkeit für Untermerzbach erfüllt werden konnte.

15 Jahre kämpften die Untermerzbacher für ihren Traum mit Anträgen, Beschlüssen, Unterschriftenlisten, Petition und in unzähligen Gesprächen, um nach der Gebietsreform wieder eine eigene Verwaltung zu bekommen. "Sobald sich eine Möglichkeit anbot oder auftat, war man bemüht, sich in Erinnerung zu bringen beim Bayerischen Innenministerium, bei Herrn Staatsminister Bruno Merk", brachte Altbürgermeister Walter Eichhorn die zahlreichen Anläufe hin zur Eigenständigkeit in seiner emotionalen Rede auf den Punkt und bekräftigt: "Wir haben nie aufgegeben."

Der Hambach als Grenze

Denn von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern fühlte man sich zu dieser Zeit nicht genügend vertreten: Der Hambach als geografische Grenze wurde in den Köpfen der Merzbacher nie überwunden, das Selbstbewusstsein als wirtschaftsstarke Kleingemeinde mit guter Infrastruktur litt in der VG. Fehlende Bürgernähe, ein hoher Verwaltungskostenanteil und die ungleiche Verteilung der VG-Sitze wurden deshalb auch immer wieder in den Schreiben nach München bemängelt.

Der damalige Staatssekretär Albert Meyer wurde in dieser Zeit zu einem engen Freund Untermerzbachs - eine Freundschaft auf den zweiten Blick: Denn als Albert Meyer vor der Gebietsreform 1978 in Untermerzbach für den Anschluss zum Landkreis Haßberge werben wollte, musste er das Dorf wieder verlassen, ohne einen einzigen Satz sagen zu können. Die Untermerzbacher, die eher einen Anschluss nach Coburg befürworteten, hatten ihn schlicht nicht zu Wort kommen lassen.

Erst durch die Vermittlung des damaligen Dorfarztes Dr. Karl-Peter Liebig seien die Weichen schließlich für die "Vernunftehe" Richtung Haßberge gelegt worden, erinnerte sich Meyer. "Er hielt es für keine günstige, aber eine vernünftige Lösung", zollte Meyer seinem späteren Freund Dank.

Der Kreis auf der Kippe

Ohne Untermerzbach wäre ein Landkreis Haßberge nämlich nicht entstanden. In München waren im Zuge der Gebietsreform zunächst drei "Kragenlandkreise" Coburg, Bamberg und Schweinfurt im Gespräch, was die gewünschte Bürgernähe für Untermerzbach allerdings in keinster Weise bedeutet hätte. "Mein Schicksal hat sich daraufhin sehr stark mit Untermerzbach verwoben", "ich habe hier gute Freunde gefunden" und "ich war in keiner Gemeinde so oft wie in Untermerzbach", betonte der 93-Jährige mehrmals während der Feierstunde.

Als Zeichen der Verbundenheit trug er sich an diesem Tag - wie auch Altbürgermeister Walter Eichhorn und Landrat a.D. Rudolf Handwerker - ins Goldene Buch der Gemeinde ein.

Nach vier Anträgen auf Ausgliederung aus der VG Ebern erreichte die Untermerzbacher am 22. September 1993 schließlich die Nachricht, dass der Landtag den Weg für die Entlassung der Gemeinde aus der VG freimachen würde. Spontan wurde vor dem Rathaus ein Fest organisiert, Bauhofleiter Hubert Müller besorgte Bratwürste und die Anspannung entlud sich in euphorischem Jubel und ungläubigem Kopfschütteln.

Dann ging's ganz schnell

Zum 1. Januar 1994 wurde die Eigenständigkeit Realität. "Diese Kurzfristigkeit stellte die Merzbacher dann aber doch vor einige Herausforderungen", gab Geschäftsführer Edgar Maier zu Bedenken. Ein Rathaus gab es zwar, doch das war zu Wohnzwecken vermietet. Architekt Uli Schertel aus Memmelsdorf wurde deshalb beauftragt, den Umbau hin zum Verwaltungsgebäude schnellstmöglich zu organisieren, was mit Bravour gelang. Die Verwaltungsgemeinschaft Ebern übernahm durch eine Zweckvereinbarung übergangsweise ein weiteres halbes Jahr die Verwaltung und Bürgermeister Walter Eichhorn machte sich auf die Suche nach geeignetem Personal. Dabei machte er sich den nun bei der VG Ebern entstehenden Personalüberhang zunutze. Edgar Maier, Sabine Schoppel und Christine Schaad wurden mit der bekannten Merzbacher Hartnäckigkeit überzeugt, in die neue Gemeindeverwaltung zu wechseln.

"Es war schon ein mulmiges Gefühl. Man kam in ein Büro und alle Schreibtische waren leer", erinnert sich Sabine Schoppel heute an ihren ersten Tag am 1. Juli 1994 in Untermerzbach. Bis 12 Uhr blieb sie, dann fuhr sie wieder nach Ebern. Die Vorzimmerdame von Bürgermeister Feulner war erkrankt und Sabine Schoppel gebeten worden, einzuspringen. Der damalige Eberner Bürgermeister feierte an diesem Tag seinen 60. Geburtstag.

Ähnlich turbulent ging es weiter. "Überall waren ja bereits die Dorferneuerungen im Gang, so dass wir als neue Verwaltung kaum Luft zum Atmen hatten. Eine Einweihung jagte die nächste", erzählte Edgar Maier rückblickend und zählte auf: "Schule Gleusdorf, Brauhaus Hemmendorf, Wasserversorgung." Sabine Schoppel ergänzte: "Abends tagte die Flurbereinigung im Rathaus. Deshalb konnten wir nicht zuschließen."

Wenn Licht brennt,...

Irgendwann hätte man dann zwar mal ein Schild mit Öffnungszeiten angebracht, aber Untermerzbach sei "bis heute wohl das einzige Rathaus, das keine geregelten Öffnungszeiten kennt." In den Köpfen der Untermerzbacher sei schlicht hängen geblieben: "Wenn Licht brennt, ist noch jemand da."

Am Ende wurde die Gemeinde Untermerzbach zum Symbol eines Kampfs um Bürgernähe in drei Akten: Ausgehend von der Selbstüberwindung, sich einem Landkreis anzuschließen, dem man sich bis heute emotional kaum verbunden fühlt, über den politischen Kampf zurück zur Selbstständigkeit hin zum Aufbau einer eigenen Verwaltung, die sich in ihrem Selbstverständnis vor allem durch eines auszeichnet: Bürgernähe.

Nach zwei Stunden Reden und zahlreichen Grußworten sowie musikalischer Umrahmung durch Adam Sono alias Alexander Schug endete der Festakt in der Bürgerwerkstatt. Seit einer halben Stunde bevölkerten da schon die Untermerzbacher Bürger zahlreich eine Ausstellung zu 25 Jahren eigenständiger Gemeinde im Nebenraum, die nun keiner Eröffnung mehr bedurfte. Es hat länger gedauert als erwartet. Doch damit können die Merzbacher ja umgehen.