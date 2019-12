Bürgermeisterwahl: Auch Christian Schmitt wirft seinen Hut in den Ring

Der CSU-Ortsverband Großenseebach hat mit Christian Schmitt einen jungen, zielstrebigen und hoch motivierten Kandidaten für das Bürgermeisteramt zur Wahl am 15. März 2020 ins Rennen geschickt. Zudem wurde die Liste der Gemeinderatskandidaten aufgestellt und per Wahl bestätigt.

Der Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes Großenseebach, Jan Kracker, freute sich sehr über die zahlreich erschienenen Kandidaten sowie über den Besuch vieler Gäste. Er begrüßte neben dem aktuellen Bürgermeister Bernhard Seeberger (FW) auch Vertreter weiterer Parteien und Gruppierungen. Mit dem erfahrenen Kommunalpolitiker Karl-Heinz Hertlein, Zweiter Bürgermeister von Weisendorf, leitete er gekonnt die Nominierung der Gemeinderatskandidaten sowie des Bürgermeisterkandidaten.

Schmitt im Porträt

Der Bürgermeisterkandidat Christian Schmitt stellte sich in einer kurzen, informativen Ansprache den Anwesenden vor. Der 34-jährige Kfz-Meister und Betriebswirt ist Mitarbeiter in einer großen Gemeinde (unter anderem im Personalrat) und somit mit vielen Aufgaben einer Gemeinde bestens vertraut. Der Vater von zwei Mädchen ist zusammen mit seiner Partnerin Mona in freudiger Erwartung des dritten Kindes.

Vor dem Amt habe er großen Respekt, erklärte Schmitt, jedoch habe ihn der enorme Zuspruch aus seiner Familie und der Gemeinde nach Bekanntwerden seiner Absicht, sich "aus den Reihen der Unzufriedenen in die Position der Macher" zu begeben, zusätzlich bestärkt. Zudem werde er seine gesamte Kraft zum Wohle aller Bürger aus Großenseebach einsetzen.

Mit den Aussagen "Egal von wem eine Idee stammt, wichtig ist, das diese gut ist" und "Mit mir wird es keine Parteigrenzen bezüglich Entscheidungen geben" fand er die Zustimmung der Anwesenden. Der CSU-Ortsverband Großenseebach unterstütze ihn sehr, und die starken Verbindungen von der Bezirks- über die Landes- bis zur Bundespolitik (unter anderem durch den langjährigen Ortsverbandsvorsitzenden Stefan Müller, MdB) "werden sicherlich kein Nachteil für die anstehenden, großen Aufgaben sein", meinte Schmitt. Die volle Unterstützung sei ihm bereits jetzt zugesichert.

Anschließend wurden die Kandidaten für den Gemeinderat namentlich vorgestellt.

"Ansprechpartner für die Bürger"

Schriftführer Gerald Bauer zeigte sich sehr erfreut über die enorme Motivation der 30 Kandidaten (28 Kandidaten und zwei Ersatzleute) und berichtete über die Treffen, bei denen jeweils zwischen 20 und 25 Teilnehmer ihre Anregungen für das Wahlprogramm gesammelt hätten. Bauer betonte, dass alle Mitwirkenden über die Wahl am 15. März hinaus aktiv an der Umsetzung des Wahlprogramms teilnehmen würden. Zugleich sei jeder einzelne Sprachrohr und Ansprechpartner für die Bürger vor Ort.

"Beim Anblick unserer Liste ist es dem gesamten Vorstand jedes Mal eine wahre Freude, welche tollen, kompetenten Menschen sich hier gefunden haben, um sich für die Belange der Bürger einzusetzen", sagte Bauer.

Anschließend fand noch ein kurzer Ausblick auf die künftigen Veranstaltungen der CSU Großenseebach statt: Am morgigen Samstag sowie am Samstag, 14. Dezember, findet die Weihnachtsbaumaktion am "alten Sportplatz" statt. Am 15. Januar 2020 erfolgt um 19 Uhr die Kandidatenvorstellung mit Präsentation des Wahlprogrammes im Sportheim des FSV. Am 19. Januar wird zu einer Winterwanderung nach Mittelmembach (14.30 Uhr, Treffpunkt: Neue Straße 4) eingeladen. Und am 22. Februar wird zum zweiten Bürgerstammtisch im Gasthaus Schmitt um 19 Uhr gebeten. red