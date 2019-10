Maßbach vor 19 Stunden

Bürgermeisterkandidat wird nominiert

Der CSU-Ortsverband Maßbach hält am Dienstag, 29. Oktober, die Ortshauptversammlung mit Nominierung eines Bürgermeisterkandidaten ab. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Theaterstube in Maßbach. sek