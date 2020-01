Bürgermeisterkandidat stellt sich vor

Der CSU-Ortsverband Markt Oberthulba und die Freie Wählergemeinschaft stellen ihren Bürgermeisterkandidaten Mario Götz mit seinen Zukunftsthemen sowie auch persönlich vor. Die Termine sind am 8. Februar in Hetzlos im Feuerwehrhaus; am 13. Februar in Reith im Sportheim; am 15. Februar in Wittershausen im Feuerwehrhaus; am 27. Februar in Schlimpfhof im Gasthaus "Waldesruh"; am 28. Februar in Frankenbrunn im Feuerwehrhaus; am 29. Februar in Thulba im Sportheim; am 5. März in Hassenbach im Sportheim und am 6. März in Oberthulba im Pfarrsaal. Die Veranstaltungen beginnen alle jeweils um 19 Uhr. sek