Bürgermeisterkandidat stellt sich vor

Eine Wahlveranstaltung der SPD Hammelburg zur Kommunalwahl findet am Dienstag, 28. Januar, in Untereschenbach in der Zentgrafenhalle statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der SPD-Bürgermeisterkandidat Norbert Schaub stellt sich und seine Ziele vor. Auch die Kandidaten auf der Liste sind anwesend. Alle Ortsteilbürger und Interessierte sind eingeladen. Die nächsten Wahlveranstaltungen finden dann am Dienstag, 4. Februar, in Morlesau im Gasthaus Nöth und am Mittwoch, 5. Februar, in Gauaschach im Sportheim statt. sek