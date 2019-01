Bürgermeisterin sieht für die Grieser Straße den Härtefall gegeben

Die Wilhelmsthaler Gemeinderäte und Bürgermeisterin Susanne Grebner hatten in ihrer letzten Sitzung "alle Hände voll zu tun." Sie fassten gefühlte 20 bis 25 Beschlüsse allein in einem Tagesordnungspunkt. Tobias Semmler vom Ingenieurbüro IVS in Kronach kam kaum zum Atemholen, denn er verlas das Ergebnis eines Beteiligungsverfahrens für die Ergänzungssatzung "Gifting Süd" mit Änderung des wirksamen Flächennutzungs- und Landschaftsplans der Wilhelmsthaler Gemeinde.

Einen "bürokratischen Akt, der an Wahnsinn grenzt", so nannte es die Bürgermeisterin, die über den Umfang dieses Verfahrens ebenfalls nur den Kopf schütteln konnte. Auf 25 DIN-A-4-Seiten waren Stellungnahmen und Hinweise von Fachstellen und Träger öffentlicher Belange zusammengefasst und begründet. Anlass des Verfahrens war die Bauvoranfrage eines örtlichen Logistikunternehmens, das eine Halle errichten möchte.

Einen "Aufreger" hatte Susanne Grebner noch im Ärmel, als die Sitzung sich schon dem Ende neigte: "Es geht um einen Härtefonds für Straßenausbaubeitragssatzung. Ich denke dabei an die Grieser Straße und ihre Anwohner. Nach meiner Meinung ist das ein Härtefall und sollte geprüft werden. Deshalb habe ich unter anderem einen Brief an den Landtagsabgeordneten Jürgen Baumgärtner geschrieben, der sich für eine Härtefallregelung in Steinberg einsetzen will. Die Bürgerinnen und Bürger können nämlich nicht verstehen, dass sie die erste und die zweite Rate zahlen mussten und die dritte jetzt plötzlich nicht mehr." Susanne Grebner spielte auf die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und die damit verbundenen Übergangszeiten an.

Dringliche Instandsetzung

Abgestimmt wurde im Gemeinderat unter anderem auch über die Kläranlage Steinberg, bei der die Drosseleinrichtung zur Abwasserregulierung instand gesetzt werden musste. Da die Maßnahme keinen Aufschub duldete, musste vom Landratsamt in Kronach eine außerhaushaltliche Genehmigung eingeholt werden. Beauftragt wurde die Firma bgu-Umweltschutzanlagen GmbH aus Bretzfeld, die das günstigste Angebot abgegeben hatte.

Bis zu 75 Prozent der Gewerke seien für die Generalsanierung der Turnhalle in Wilhelmsthal vergeben. Hier habe man durch das Architekturbüro Kersten Schöttner Gewerke für die Innentüren, Innenputzarbeiten und Estricharbeiten Angebote einholen lassen.

Den Zuschlag bei den Innentüren erhielt die Firma Bodenschlägel aus Rugendorf (63 262,78 Euro), bei den Innenputzarbeiten die Firma Zeuß und Gäßlein aus Schmölz (22 322,97 Euro), bei den Trockenbauarbeiten die Firma Schleicher aus Dörfles (154 460,81 Euro) und bei den Estricharbeiten die Firma Rampel aus Weitramsdorf (44 710,38 Euro).

Eingang in die Tagesordnung hatte ebenfalls die "Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes der Gemeinde Wilhelmsthal" gefunden. In der Begründung hieß es: "Die Gemeinde Wilhelmsthal erhielt auch im Jahr 2018 eine finanzielle Stabilisierungshilfe vom Freistaat Bayern. Nach dem Grundsatz des ,Förderns und Forderns' werden finanzielle Hilfen an betroffene Kommunen nicht willkürlich und ohne Not gewährt." Der Fördermittelgeber verlange, dass sich die Mittelempfänger mit ihrer finanziellen Situation auseinandersetzen und Eigeninitiative ergreifen. Hierbei liege das Augenmerk auf der Sondertilgung von langfristigen Darlehen und auf dringenden, investiven Vorhaben der kommunalen Grundausstattung im Pflichtaufgabenbereich.

Konsolidierung geht weiter

Der Gemeinderat fasste den Beschluss, das Haushaltskonsolidierungskonzept der Gemeinde auch im Jahr 2019 fortzuschreiben. Die festgelegten Maßnahmen werden mit dem Ziel umgesetzt, mittelfristig wieder die finanzielle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Folgende Punkte werden umfassend geprüft: Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Einnahmeerhöhung und Ausgabenminderung, insbesondere bei defizitären Einrichtungen und Leistungen im freiwilligen Bereich. Die freiwilligen Leistungen werden dem Grund und der Höhe nach auf weitere Einsparpotenziale analysiert. Außerdem wird das Investitionsprogramm überarbeitet und die Leistungsfähigkeit angepasst.

Ein finanzieller Zuschuss wurde der Kirchenstiftung St. Ägidius Lahm gewährt. Rund 1142 Euro erhalten sie für die Pflasterarbeiten bei der Auffahrt am Jugendheim in Lahm und vor dem Portal zum Pfarrhaus. Genehmigt wurde der Bauantrag von Thomas Müller, der in Effelter einen Treppenhausanbau und den Neubau einer Dachgaube beantragt hatte.