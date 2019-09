Am 15. März 2020 wird der Bürgermeister für die Stadt Hammelburg neu gewählt. Bürgermeister Armin Warmuth will auch künftig das Amt weiterführen und steht als Bewerber für die Wahl zur Verfügung. Die Ortshauptversammlung mit Vorstellung und Nominierung des Bürgermeisterkandidaten findet beim CSU-Ortsverband Hammelburg am Sonntag, 22. September, um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Johannes in Hammelburg statt. Zu Gast ist auch MdL Sandro Kirchner. sek