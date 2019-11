Bürgermeister zieht Resümee über das Geschehen der letzten Jahre

Der Diskussion voraus ging bei der Bürgerversammlung in Münnerstadt der Tätigkeitsbericht des Bürgermeisters, des Stadtrats und der Verwaltung.

Zum 31. März dieses Jahres waren 7610 Bewohner in Münnerstadt und den Stadtteilen gemeldet, der Schuldenstand war zum Ende letzten Jahres auf rund 13,3 Millionen Euro gesungen, wobei rund acht Millionen auf rentierliche Schulden (Wasser/Abwasser) entfallen.

In den letzten Jahren sind Baugebiete in Althausen, Großwenkheim und Reichenbach entstanden. In Münnerstadt wurden Parkplätze in zwei Bauplätze umgewandelt. Helmut Blank stellte den Besuchern auch das Projekt "Äußere Lache" einschließlich dem dazu gehörigen Kreisel auf der Entlastungsstraße vor.

Viel Geld ist in den Brandschutz investiert worden. Mehrere Gerätehäuser in den Stadtteilen wurden umgebaut und saniert. In Windheim und Seubrigshausen sind zudem neue Löschwasserbehälter errichtet worden.

Helmut Blank ging in seinem Tätigkeitsbericht auf die zahlreichen Investitionen auf den Spielplätzen und Friedhöfen ein. Auch an den städtischen Gebäuden hat sich einiges getan, so wurde beispielsweise am Verwaltungsgebäude am Stenayer Platz ein Aufzug angebracht, was die frühere Seniorenbeauftragte der Stadt, Gudrun Schuster, bei der späteren Diskussion ausdrücklich lobte.

Mit der Generalsanierung der Mehrzweckhalle hätte eigentlich schon begonnen werden sollen, aber noch liegt keine Baugenehmigung vor. Dafür ist die Förderzusage bereits da. Das Problem dabei: Zwar liegen die Staatlichen Zuschüsse bei 80 Prozent, das Geld bekommt die Stadt aber nicht sofort, sondern muss es zwischenfinanzieren. Dadurch wird sich der Schuldenstand zwischenzeitlich auf rund 23 Millionen Euro erhöhen.

Zum Jörgentor merkte der Bürgermeister an, dass bei einer Sanierung 1980 schwere Fehler gemacht wurden, durch die das Fachwerk geschädigt wurde. Wie schlimm die Situation ist, zeigte er anhand eines Videos. Am 19. November wird sich der Stadtrat mit dem Thema befassen und über die weiteren Verfahrensschritte entscheiden. Wie teuer eine Sanierung wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Zahlreichen Investitionen gab es in den letzten Jahren in die Sanierung der Ortsverbindungsstraßen, aber auch im Bereich Bauhof, Wasserwerk und Kläranlage. Als besonders wichtig stufte Helmut Blank den Kauf des Baggers ein. Der Bibersee in Großwenkheim kam ebenso zur Sprache wie die Hochwasserdeichanlage in Münnerstadt, auf der sämtliche Bäume gefällt werden mussten.

Ausführlich ging der Bürgermeister auf die großen Schäden im Münnerstädter Wald ein. Vor allem bei Fichte und Kiefer gibt es Dürreschäden und Borkenkäferbefall, aber auch die Buche kommt mit der Trockenheit nicht zurecht.

Gut genutzt werden die Förderprogramme der Stadt Münnerstadt. In den Jahren 2014 bis 2018 sind allein 25 Anträge zum Kommunalen Förderprogramm eingegangen. Die Wiederbelebung des Städtischen Jugendblasorchesters sei eine Erfolgsgeschichte, Helmut Blank hob auch die Erfolge in den Bereichen Stadtmarketing, Kultur, Tourismus und Museum hervor.