Bürgermeister wird seines Amtes enthoben

Am Samstag, 23. November, beginnt in Aura die 5. Jahreszeit, und Bürgermeister und Gemeinderäte werden dann ihres Amtes enthoben, und die Macht gehört bis Aschermittwoch den Faschingsfreunden Aura. Um 17.45 Uhr marschieren Elferrat, Weiberelferrat, Kinderelferrat, Prinzenpaar, Kinderprinzenpaar und Garden zur Machtübernahme von der Faschingshalle zum Rathaus. Die Prinzenpaare der letzen Saison werden um 18.11 Uhr am Rathaus verabschiedet und die neuen Majestäten vorgestellt. Nach der Inthronisierung steht der Rathaussturm auf dem Programm, anschließend ist die Feier im und am Rathaus. sek