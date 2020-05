Bürgermeister und Räte werden vereidigt

In gleich mehreren Gemeinden werden neue Bürgermeister und Gemeinderäte gewählt und vereidigt: Im Wattendorfer Rathaus findet heute um 19 Uhr eine Sitzung des Gemeinderats statt. Auf dem Programm stehen die Wahl und Vereidigung der neuen Gemeinderatsmitglieder und des Zweiten Bürgermeisters. Der Schönbrunner Gemeinderat tagt morgen um 19 Uhr in der Aula der Grundschule in Schönbrunn. Bevor die weiteren Bürgermeister gewählt und verpflichtet werden, sollen zunächst der Erste Bürgermeister und die neugewählten Gemeinderatsmitglieder vereidigt werden. Anschließend wird die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts sowie die Geschäftsordnung für den Gemeinderat erlassen. Des Weiteren werden die Ausschüsse besetzt und ein Jugendbeauftragter, ein Behindertenbeauftragter, ein Seniorenbeauftragter sowie ein Ehrenamtsbeauftragter benannt. Die konstituierende Sitzung des Schlüsselfelder Stadtrates findet am Donnerstag, 7. Mai, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Zunächst werden die neu gewählten Stadtratsmitglieder vereidigt und die weiteren Bürgermeister gewählt und ebenfalls vereidigt.Weitere Punkte der Tagesordnung ist der Erlass einer Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts und eine vorübergehende Fortgeltung der bisherigen Geschäftsordnung.

Die Gemeinderäte von Königsfeld (Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld) treffen sich am Donnerstag, 7. Mai, um 19 Uhr im Rathaus zu einer Sitzung. Dabei werden die neuen Gemeinderatsmitglieder vereidigt und die weiteren Bürgermeister gewählt. Es schließt sich eine nichtöffentliche Sitzung an. Die konstituierende Sitzung des Gemeinderates Pommersfelden ist für Freitag, 8. Mai, um 18 Uhr in der Sporthalle der Schule angesetzt. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Vereidigung des Ersten Bürgermeisters; Dank und Ausblick auf die Amtszeit 2020 bis 2026; Vereidigung der Gemeinderatsmitglieder; Beratung und gegebenenfalls Neuerlass zur Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts soweit sich Änderungen ergeben; Beratung und Erlass zur Geschäftsordnung des Rats; Festlegung der Art und Anzahl sowie Wahl und Vereidigung der weiteren Bürgermeister; Bestellung der Verbandsräte und deren Stellvertreter für den Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Gemeinden Pommersfelden und Frensdorf und für den Zweckverband zur Wasserversorgung der Auracher Gruppe; Bestellung der Mitglieder und deren Stellvertreter der Schulverbandsversammlung für den Schulverband Pommersfelden und den Schulverband Mühlhausen. In Stadelhofen tagen die Gemeinderäte am Montag, 11. Mai. Auf dem Programm steht die Vereidigung des Ersten Bürgermeisters Volker Will und die Vereidigung der neu gewählten Gemeinderatsmitglieder. Sitzungsbeginn ist um 19 Uhr im Musikheim. red