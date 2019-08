Bürgermeister Ruß zeigte sich schlagfertig

"Die SPD hat derzeit wenig Grund zum Lachen. Drum haben wir uns ,Lubber & Babbo‘ in den Hümmerhof geholt." Zumindest den Humor hatte Sands Bürgermeister Bernhard Ruß bei der Begrüßung zum Sommerfest der Sander SPD nicht verloren.

Die SPD gebe es seit über 150 Jahren, in Sand sei sie vor 100 Jahren gegründet worden, ging Ruß auf die lange Tradition der Partei ein. Die derzeitige Durststrecke sei mehr als bedenklich. Die Grundwerte der Sozialdemokratie hätten aber nach wie vor Gültigkeit und Bedeutung für unsere Gesellschaft.

Das Gemeindeoberhaupt zeigte sich schlagfertig und ließ sich von den beiden Comedians nicht aufs Glatteis führen. "Wenn der in Sand mal aufhört, kömmer den gleich nemm", bot "Lubber" einen Anschluss-Job für den Kommunalpolitiker an. In mehreren Sketcheinlagen sorgten die beiden Spaßmacher Thomas Klug und Matthias Schmelzer aus Oberschwappach dafür, dass nicht nur die Freunde der SPD auf ihre Kosten kamen. Auf den Plätzen in der Scheune und im Hof herrschte beste Stimmung, als "Lubber & Babbo" ihre großen und kleinen Pannen und Fast-Erfolgserlebnisse im täglichen Leben, gespickt mit vielen Gags, auf die Bühne brachten. red