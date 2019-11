Bürgermeister Rosenbauer sprach in Peking

Zum Gegenbesuch weilte kürzlich eine bayerische Delegation für eine Woche in der Volksrepublik China. Anlass war die nunmehr 30-jährige Partnerschaft zwischen dem Freistaat und der Provinz Shandong. Bürgermeister Rolf Rosenbauer gab bei der jüngsten Gemeinderatssitzung einen kurzen Abriss mit beeindruckenden Fotos von der nicht gerade alltäglichen Reise.

Unter anderem wurden in der Gemeinde Nan Zhang Lou Pilotprojekte zur Flur- und Dorferneuerung verwirklicht. In dieser Region, etwa 100 Kilometer von Peking entfernt, soll mit 17 Gemeinden pilothaft an Planungsgrundsätzen für eine integrierte ländliche Entwicklung gearbeitet werden.

Neben den Pilotprojekten beteiligt sich das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kooperation mit der Hanns-Seidel-Stiftung bei Fachvorträgen, internationalen Symposien oder Diskussionen an der Hochschule oder in Ministerien in Peking.

Nachdem mehrfach chinesische Delegationen in Bayern, davon dreimal auch in Untersiemau, zu Besuch waren, besichtigten die bayerischen Vertreter nun Projekte und hielten zu aktuellen Themen Vorträge.

Zwei Fachvorträge gehalten

Zu dieser Reise war auch Rolf Rosenbauer eingeladen worden. Dabei hielt er einen Fachvortrag aus Sicht einer Kommune mit gelungener Flurneuordnung und Dorferneuerung. Außerdem referierte er an der zentralen Partei-Hochschule Peking zum Thema "Kommunalwahlsystem in Bayern am Beispiel der Gemeinde Untersiemau". Die Delegation begleiteten stets mehrere Simultanübersetzer. ka