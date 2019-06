Bürgermeister Martin Rauscher beendet bald seine Auszeit

Die interessante Nachricht kam am Ende der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag: Bürgermeister Martin Rauscher (ÜPWG) wird ab der kommenden Woche wieder sein Amt als Bürgermeister ausüben.

"Die Schnauze voll"

Er habe sich gut geholt, sagte die 2. Bürgermeisterin Marita Pollex-Claus (CSU) am Rande der Sitzung. Wie berichtet, hatte Rauscher im Mai völlig überraschend die laufende Sitzung verlassen. Vorausgegangen war eine Niederlage bei einer Abstimmung. Das hatte seinen Worten nach das Fass zum Überlaufen gebracht. Rauscher hatte daraufhin in einem sehr ruhigen Ton gesagt, dass er die Schnauze voll habe und sich für vier Wochen in den Urlaub verabschiede.

Unklar war aber, ob er tatsächlich Urlaub nehmen oder vielleicht sogar vorzeitig das Handtuch schmeißen wollte. Rauscher steht seit dem Beginn seiner Amtszeit mit seinen Vorschlägen oft alleine da, vor allem fehlt ihm der Rückhalt in der eigenen Fraktion. Der Gemeinderat, allen voran die CSU-Fraktion, bemängeln häufig Rauschers recht kreative und eigenwillige Arbeitsweise. Deswegen wurde gemutmaßt, dass der Bürgermeister eventuell ganz aufgibt und frühzeitig aus dem Amt ausscheidet. Nach neuesten Informationen aus dem Gemeinderat wird das aber nicht der Fall sein. Rauscher habe lediglich eine Auszeit gebraucht, auch wegen der Doppelbelastung als Landwirt und Bürgermeister, war am Rande zu hören.

Marita Pollex-Claus führte zügig durch die Sitzung, bei der ein Thema die Spielplätze in der Parkstraße und am Birkenweg waren. Die Wippanlage im Park hat demnach den TÜV überstanden und bleibt bestehen. Anders, so Pollex-Claus, sei die Situation im Birkenweg. Dort müssten die morschen Balken kontrolliert beziehungsweise ausgetauscht werden. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, alle morschen Teile auszutauschen und die Pfosten am Sonnensegel einzubetonieren.

Die kaputten Pflastersteine am Rosenweg sollen entfernt und durch eine Teerrinne ersetzt werden. Das beschloss der Gemeinderat bei einer Gegenstimme, der von Thomas Schöllchen (ÜWPG). Der evangelische Kindergarten "Waldwiese" in Niederfüllbach muss um zwei Krippengruppen erweitert werden. Diesbezüglich haben laut Pollex-Claus weitere Gespräche mit der Regierung von Oberfranken stattgefunden. Jetzt müssen noch ein Lageplan und eine Skizze eingereicht werden. Der Gemeinderat hat beschlossen, die Kosten für den Plan auf Stundenbasis zu übernehmen.

Immer wieder kontrovers

Ein Dauerthema im Gemeinderat ist die Beleuchtung innerorts, nun soll ein Gemeinderatsbeschluss umgesetzt werden, wonach das Licht einheitlich sein soll. In der Vergangenheit hatte es hier immer wieder kontroverse Meinungen zwischen Bürgermeister Martin Rauscher und Frank Gallinsky (CSU) gegeben. Gallinsky hatte vor allem auch dazu gedrängt, defekte Lampen zu ersetzten. Die Bergstraße und die Simonsgasse sollen einheitliches Licht erhalten, bei der Bushaltestelle in der Schloßstraße gestaltet es sich schwieriger. "Ein Leerrohr ist zwar da, aber wir wissen nicht, wo es liegt", sagte 2. Bürgermeisterin Pollex-Claus.

Im Rahmen der Städtebauförderung wird die Brücke an der Gaststätte "Beckenhaus" neu gebaut. Eigentlich war die Fertigstellung Mitte Juli dieses Jahres geplant. Wegen eines Hochwassers im Mai, so Pollex-Claus, werde sich die Baumaßnahme um sechs Wochen verzögern und somit erst Ende August abgeschlossen sein. "Aber auch dann ist die Brücke noch nicht gleich befahrbar, es muss erst noch eine Angleichung erfolgen", erklärte Pollex-Claus. Immerhin ist der Hallenboden in der Emil-Kirchner-Turnhalle saniert und kann wieder benutzt werden, wie Bastian Büttner (CSU) informierte.

Wohin mit den Garnituren?

Das Bündnis für Familie hat 60 Biergarnituren gekauft. Das gefällt dem Gemeinderat nicht, da weder Bedarf noch ein Lagerplatz vorhanden seien. Momentan seien die Garnituren in der Schule gelagert, so Pollex-Claus.