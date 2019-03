Bürgermeister Jürgen Kohmann lieferte Zahlen, Zahlen, Zahlen

"Die Fakten sprechen für sich." Gleich nach der Begrüßung der Zuhörer in der Adam-Riese-Halle stellte Bürgermeister Jürgen Kohmann die aktuellen Einwohnerzahlen der Stadt vor. Genau 10 598 Bürger waren am 31. Dezember 2018 in Bad Staffelstein gemeldet, das ist ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr, freute er sich bei der Bürgerversammlung am Dienstag.

Erklären könne man diese Zahl mit einem vermehrten Zuzug in die Stadt, sei doch die Zahl der Sterbefälle (2018: 130 Personen) deutlich höher, als die Geburtenzahl (2018: 75 Babys).

Auch die nächsten Zahlen zauberten ein Lächeln auf das Gesicht des Stadtoberhauptes: Die Zahl der sozialversicherten Beschäftigten in der Stadt ist seit Jahren stetig gestiegen und liegt nun bei 4458 Personen. Davon arbeiten 1287 Bürger hier am Wohnort, 3172 sind auswärts beschäftigt und 2599 Arbeitnehmer kommen von außerhalb. Das seien exakt 3886 Arbeitsplätze in Bad Staffelstein. Auch das ist die höchste Zahl seit vielen Jahren.

Einen leichten Rückgang vermeldete Bürgermeister Kohmann bei den Zahlen von Gästeankünften und Übernachtungen. Im vergangenen Jahr gab es 154 060 Ankünfte (2017: 155 044) und 617 661 Übernachtungen (2017: 631 668). Die durchschnittliche Verweildauer in der Stadt beträgt 4,0 Tage (Vorjahr: 4,1 Tage) und auch die Bettenzahl habe sich leicht verringert von 3695 Betten (2017) auf 3556 im Jahr 2018. "Wenn man das hochrechnet, haben wir monatlich mehr Gäste, als die Stadt Einwohner hat", machte Kohmann deutlich.

Knapp 4,4 Mio Euro hat die Stadt 2018 investiert und liegt damit im "Normal-Bereich, wie in den Vorjahren". Auch die Verschuldung der Stadt sprach der Bürgermeister an: Der Schuldenstand verringerte sich von 17,1 Mio Euro (2017) auf aktuell 15,4 Mio Euro. Für dieses Jahr seien Investitionen in Höhe von 11.4 Mio Euro geplant. "Das ist ein Spagat, den wir alle Jahre versuchen: investieren und Schulden zurückzahlen". Ein erster Schwerpunkt der Ausgaben sei heuer in der Kinderbetreuung und Bildung.