Bürgermeister ist für die Bürger zu sprechen

Bürgermeister Jürgen Hennemann ist für die nächsten drei Monate neben seinen regelmäßigen Sprechstunden am Dienstag auch in den Stadtteilen für die Bürger zu sprechen. Beginn ist am Montag, 27. Januar, um 19 Uhr im Gemeindehaus in Eichelberg. Die weiteren Sprechstunden sind am Mittwoch, 29. Januar, im Gemeindehaus in Weißenbrunn, am Dienstag, 4. Februar, in der alten Schule in Albersdorf und am Donnerstag, 6. Februar, in der alten Schule (SV-Sportheim) in Bischwind. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Für die Sprechstunden ist Voranmeldung unter Telefonnummer 09531/62924 erwünscht. red