Bürgermeister in Fesseln

Zum 24. Mal in Folge stürmte eine lustige Hexenschar am Donnerstag das Zeiler Rathaus, und Bürgermeister Thomas Stadelmann wurde in Beschlag genommen. Er musste den Rathaus-Schlüssel herausrücken. Die Hexen übernahmen die Regentschaft in Zeil für die närrischen Tage.

Auf dem Marktplatz vor dem Rathaus rechneten die Hexen mit einer Strafrede mit dem Stadtoberhaupt Stadelmann ab: "Dass du für die Stadt sparst, mog ja sei, aber geizig bist für die Wählerei. Kost du dich für die Wahl denn net präsentier? An Flyer verteil, a Plakat eilaminier?", schimpften die Hexen.

Nach weiteren "Strafargumenten" der Hexen konnte sich Stadelmann, der ohne Gegenkandidat bei der Bürgermeisterwahl antritt, gekonnt aus der Gefangennahme befreien. Ne- ben diversen Wahlversprechen verteilte der Zeiler Bürgermeister persönliche Wahl-Flyer, die er von den Hexen bekam, an das närrische Volk.

"Ich bin ein Faschingsmensch und bin völlig offen für jeden Spaß. Ich finde es auch gigantisch, dass die Hexen sich auch in sozialen Einrichtungen wie Kindergarten, Altenheim und in der Behindertenhilfe engagieren", so Stadelmann, der die Tradition zum zehnten Mal als Bürgermeister mitmachte.

Dass die Hexen auch ein Herz haben, bestätigte nicht nur seine Ehefrau und Oberhexe Monika Stadelmann: "Neben dem Narrenspaß zelebrieren wir natürlich auch den Fasching mit Sozialarbeit. Es kommen bei den Behinderten und den Senioren Emotionen hoch, und die Augen leuchten, da gehen wir manchmal raus und heulen dann auch, das ist einfach Wahnsinn." Auch Liane Nüßlein "ist ein Herz im Altenheim aufgegangen, weil unser Besuch den Pflegebedürftigen mehr als nur ein Lächeln auf die Gesichter zauberte". rr