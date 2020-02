Bürgermeister Hennemann hat Wette vorerst verloren, bekommt aber eine zweite Chance

Bürgermeister Jürgen Hennemann (SPD) hat die Blutspende-Wette mit dem Rot-Kreuz-Kreisverband Haßberge verloren. Zumindest nach jetzigem Stand. Ihm war es nicht gelungen, zum Blutspendetermin am Freitag, 14. Februar, 13 Mitglieder des Eberner Stadtrates und weitere 13 Angestellte aus der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ebern zum Blutspenden zu mobilisieren. Das Rote Kreuz räumt ihm aber noch eine zweite Chance ein, wie der Kreisverband mitteilte.

Zu dem Spendetermin in Ebern waren insgesamt neun Stadträte und Ortssprecher sowie vier Bedienstete aus der VG gekommen. Sein Glück hatte natürlich auch der Bürgermeister selbst versucht, allerdings musste er sein Vorhaben, an diesem Abend Blut zu spenden, wegen eines großen Andrangs und längerer Wartezeiten abbrechen, da er parallel bei einer Faschingsveranstaltung gefordert war. Insgesamt drei Anläufe hatte er ab 18 Uhr unternommen. Es kam nicht zum entscheidenden Pieks mit der Nadel. Nun will er am Montag, 2. März, in Untermerzbach zur Blutspende gehen (17 bis 21 Uhr im Feuerwehrhaus) und hofft dabei auf weitere Unterstützung aus den Reihen des Stadtrates und der VG-Bediensteten.

Verliert Jürgen Hennemann die Wette, muss er als Wetteinsatz bei der kommenden Altkleidersammlung des Roten Kreuzes am Samstag, 21. März, mithelfen. Verliert das Rote Kreuz, richtet es für den Stadtrat einen kostenfreien Erste-Hilfe-Kurs aus.

Zu dem Blutspendetermin in Ebern am 14. Februar kamen insgesamt 189 Frauen und Männer. 175 von ihnen durften Blut spenden, darunter auch 17 Erstspender. Die Beteiligung an dem Spendetermin war sehr hoch: Es kamen rund 50 Spender mehr als sonst im Durchschnitt. Deshalb kam es auch zu verlängerten Wartezeiten.

Bei dem Termin hat Matthias Leidner aus Pfarrweisach zum 100. Mal Blut gespendet. Ihre 25. Spende gab Gisela Steger aus Ebern und seine zehnte Kevin Krusich (Ebern). red