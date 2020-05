Bürgermeister Georg Hollet und vier Gemeinderäte verabschieden sich

Bevor sein Nachfolger Dirk Friesen (CSU) die Geschäfte im Rathaus von Schönbrunn i. Steigerwald übernimmt, wurde jetzt Georg Hollet (BBL) als Erster Bürgermeister der Gemeinde verabschiedet.

Rückblick: Als Georg Hollet vor zwölf Jahren das Amt des Bürgermeisters in Schönbrunn übernahm, war die Situation in den Ortsteilen aufgeheizt. In Zettmannsdorf und Oberneuses hingen Plakate an den Hauswänden: Die Bürger hatten eine Bürgerinitiative gegründet und protestierten gegen den Bau von Kleinkläranlagen, gegen die VG-Burgebrach und gegen die eigene Gemeinde Schönbrunn. Die Infrastruktur in den einzelnen Gemeindeteilen lag zum Teil am Boden. Die Stimmung im neu gewählten Gemeinderat war frostig und aufgeheizt. Die Straßen in vielen Ortsteilen waren marode, die Grundschule Schönbrunn sanierungsbedürftig. Mit der Sanierung der alten Schule in Steinsdorf zum Gemeinschaftshaus, der Dorferneuerung und der Sanierung des Dietenbächleins mit Hochwasserschutz wurde Steinsdorf visuell aufgewertet. Das alte Milchhäusla musste weichen. Die Gemeindeteile Oberneuses und Zettmannsdorf bekamen eine eigene dezentrale Kläranlage. Damit wurde wieder Frieden unter den Bürgern hergestellt.

Viel Geld nahm die Gemeinde für die Sanierung einer zukunftsorientierten Grundschule in die Hand. Ein Festtag für die ganze Gemeinde war die Einweihung des neuen Feuerwehrhauses in Schönbrunn. Nach der Dorferneuerung in Frenshof konnte auch das Feuerwehrgeräte- und Gemeinschaftshaus an die Dorfbewohner übergeben werden. Ein weiterer Meilenstein war der Umzug der seit 2001 bestehenden Gemeindebücherei in das Rathaus.

Für die Erweiterung der Kita um zwei Kindertagesgruppen nahm die Gemeinde zwei Millionen Euro in die Hand. Weitere Projekte wie die Dorferneuerung Grub, die Sanierung der Ortskapelle Steinsdorf, Feuerwehrgerätehaus Steinsdorf, die Erschließung eines Baugebietes in Steinsdorf sind in der Planung. Diese Projekte hatte Bürgermeister Hollet in all den Jahren begleitet. Als selbstständiger Bauunternehmer und Betriebsleiter eines Baubetriebes brachte er dafür auch die notwendigen fachlichen Qualifikationen mit.

Sichtlich bewegt bedankte sich Hollet bei den vier ausscheidenden Gemeinderatsmitgliedern Helmut Körber (CSU), Dietmar Kaiser (ABL), Herbert Hümmer und Friedrich Hollet beide (BBL) für ihren Einsatz zum Wohle der Gemeinde Schönbrunn. Auch Georg Hütgens, der für die Pressearbeit in der Gemeinde zuständig ist, bekam vom Bürgermeister einige Streicheleinheiten.

Das scheidende Gemeindeoberhaupt bedankte sich beim Gemeinderat für die in der Sache harte, aber faire Zusammenarbeit in all den Jahren.