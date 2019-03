Bürgermeister Christian Lange nimmt sich Zeit

Bürgermeister Christian Lange hält am Mittwoch, 13. März, von 12 bis 14 Uhr eine Sprechstunde ab. Sie richtet sich an Kulturschaffende ebenso wie an Bürger, die Fragen oder Anliegen rund um die Themen Kultur, Bildung und Sport haben. Die Sprechstunde findet im Büro des Bürgermeisters im Rathaus am Maxplatz, I. Stock, Zimmer-Nummer 107, statt. Interessenten werden um Anmeldung per E-Mail oder Telefon gebeten, damit eine Vorbereitung auf das Gespräch erfolgen kann. Ansprechpartner ist Peter Maierhofer, Telefon 871411 oder E-Mail: peter.maierhofer@stadt.bamberg.de. red