Bürgermeister besucht die Senioren

Im Oberleichtersbacher Pfarrheim findet am Donnerstag, 2. Mai, um 14 Uhr ein Seniorennachmittag statt. Bürgermeister Dieter Muth wird über Details der Geschehnisse im Jahr 2018 in Oberleichtersbach berichten. Es werden Zahlen und Fakten vermittelt, die in der Bürgerversammlung der Gemeinde bereits bekanntgegeben wurden, heißt es in einer Pressemitteilung. sek