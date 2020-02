Bürgerliste und Kandidat Lunz laden ein

Raimund Lunz tritt am 15. März mit der Bürgerliste Gemeinde Hallerndorf zur Bürgermeisterwahl an. Lunz sieht sich als Pragmatiker. Große Reden, wie er sagt, sind nicht sein Ding. Er will lieber umsetzen. Und da gibt es in seinen Augen in den acht Ortschaften einiges zu tun. Die Möglichkeit zum Austausch mit den Bürgern ist für Raimund Lunz Priorität und so stehen zwei Termine an den Samstagen 29. Februar und 14. März fest, an denen er gemeinsam mit allen Kandidaten der Bürgerliste einlädt. Jeder Interessierte ist willkommen, Fragen zu stellen, Anliegen kundzutun und im gemütlichen Beisammensein die 15 Listenmitglieder kennenzulernen. Die Wahlveranstaltung beginnen jeweils um 16 Uhr in der Kellerwaldschänke Lunz in Hallerndorf. red