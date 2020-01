Bürgerliste stellt sich vor

Die "Bürgerliste - für Höchstadt und seine Ortsteile" ist am Samstag, 25. Januar, auf dem Marktplatz bis etwa 12 Uhr mit einem Infostand vor Ort. Die Kandidaten stellen sich vor und suchen das Gespräch mit den Bürgern. An diesem Tag besteht von 9 bis 11 Uhr, zusätzlich zu den normalen Öffnungszeiten, die Möglichkeit, Unterstützerunterschriften in der Stadt Höchstadt im Zimmer E03 abzugeben. Die Runde der Bürgerliste geht dann in den folgenden Tagen in den Ortsteilen weiter: am Dienstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr in Schwarzenbach im Feuerwehrhaus; am Mittwoch, 29. Januar, um 19.30 Uhr in Zentbechhofen bei der Brauerei Friedel. red