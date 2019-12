Bürgerliste Hallerndorf stellt Kandidaten auf

In einer Aufstellungsversammlung will die Bürgerliste Gemeinde Hallerndorf am Montag, 23. Dezember, um 19 Uhr in der Kellerwaldschänke Lunz in Willersdorf die Bewerber zur Gemeinderats- und zur Bürgermeisterwahl für die Kommunalwahl am 15. März nominieren. Alle Unterstützer und am kommunalpolitischen Geschehen interessierten Bürger sind dazu eingeladen. red