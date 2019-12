Ueschersdorf vor 19 Stunden

Bürgerinitiative stellt Bürgermeisterkandidat

Die Bürgerinitiative zur Kommunalwahl 2020 in der Gemeinde Burgpreppach stellt am Dienstag, 17. Dezember, einen Bürgermeisterkandidaten vor. Die Aufstellungsversammlung beginnt um 20 Uhr in der alten ...