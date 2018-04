Bürgerinitiative fordert Eingaben gegen Bebauungsplan

Nachdem die Stadt Bamberg im Rathausjournal Nr. 5 die Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan Nr. 429 "Gewerbepark Geisfelder Straße" für den Bereich des ehemaligen Schießplatzes östlich der Armeestraße und den Bereich der ehemaligen Muna östlich der Gutenbergstraße mit integrierten Grünordnungsplan bekannt gemacht hat, hat mit der öffentlichen Auslegung der Planungsentwürfe vom 9. April bis 18. Mai 2018 die zweite Phase der Bürgerbeteiligung begonnen.

Während der oben genannten Frist können zu den allgemein üblichen Öffnungszeiten beim Stadtplanungsamt (Untere Sandstraße 34, II Stock, 96047 Bamberg) die Pläne eingesehen werden und Anregungen zur FNP-Änderung und zum Bebauungsplanverfahren vorgebracht werden. Wie die Stadt ausführt, ist es Ziel der Flächennutzungsplanänderung, "die seit Jahrzehnten militärisch genutzten Flächen der Muna und des Schießplatzes teilflächig einer gewerblichen Nutzung zuzuführen, durch ergänzende Flächenarrondierungen eine leistungsfähige und ressourcenschonende Erschließung zu ermöglichen und die vorhandenen

ökologischen Potenziale zu erhalten bzw. durch Entmunitionierung und Altlastensanierung

in ihrer Wertigkeit zu erhöhen".

Die Bürgerinitiative "Für den Hauptsmoorwald" fordert in einer Pressemitteilung die Bamberger auf, entsprechende Eingaben gegen die Flächennutzungsplanänderung und den Bebauungsplan Nr. 429 "Gewerbepark Geisfelder Strasse ..." beim Baureferat der Stadt Bamberg einzureichen. "Wir alle haben nun als Bürger die Möglichkeit, Bedenken und Protest gegen die Bebauung zum Ausdruck zu bringen und durch unsere Eingaben deutlich zu machen, dass wir mit den Planungen im Hauptsmoorwald nicht einverstanden sind", so Antonia Grim, eine Vertreterin der Bürgerinitiative. Zusätzlich sollen Alternativen für Gewerbe- und Industriestandorte in Bamberg erarbeitet werden. "Diesbezüglich laden wir alle Bamberger ein, ungenutzte Gewerbeflächen per Mail an die Bürgerinitiative unter bi-hauptsmoorwald@t-online.de zu melden. Wir sammeln alle gemeldeten Flächen und werden diese dann als Vorschläge an die Stadt übergeben", so Björn Scharf von der Bürgerinitiative. red