Bürgerinfoabend in Gaustadt

Die Oberbürgermeisterkandidatin Daniela Reinfelder von der Gruppierung "Bambergs unabhängigen Bürger" gibt neue Fakten und Antworten zum Neubaugebiet Jungkreut in Gaustadt. Sie sieht darin Zukunft und Chance für 200 junge Familien mit Kita, Seniorenzentrum und dem Neubau einer kleinen Holzkirche. Treffpunkt für den politischen Abend ist am Dienstag, 10. Dezember, um 19 Uhr in der Pizzeria "Trieste" in der Gaustadter Hauptstraße. Die Teilnehmer lernen gleichzeitig einige der neuen Kandidaten aus der Stadtratswahlliste von Bambergs unabhängigen Bürgern kennen. red