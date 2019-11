Bürgerhaus "Etikettenschwindel"?

Das Ganze noch mal von vorne? Die von dem Pettstadter Ulrich Först erhobene Normenkontrollklage gegen den in Zusammenarbeit mit einem Fachanwalt entwickelten Bebauungsplan "Hopfengarten" war vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erfolgreich. Der zweite Senat erkannte den Bauleitplan als fehlerhaft und verwarf ihn. Ziel des Bebauungsplans ist die Errichtung einer senioren- und behindertengerechten Wohnanlage sowie eines Bürgerhauses mit Bibliothek an der Fabrikstraße, also inmitten Pettstadts.

Um das Projekt doch noch zu verwirklichen, muss ein neues Bebauungsplan-Verfahren in Gang gebracht werden. Entschieden hat sich der Gemeinderat noch nicht. Es sollen jetzt erst einmal die Kosten des Gerichtsfahrens und andere Fragen geklärt werden.

Wie Bürgermeister Jochen Hack (FWG) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, erkannten die Verwaltungsrichter den Fehler darin, dass nach dem Bebauungsplan ein "Mischgebiet" ausgewiesen werden sollte, während die gebotene 50:50-Mischung aus Wohngebäuden und nicht störendem Gewerbe nicht erkennbar gewesen sei. In der vorgesehenen Form der Bebauung müsste der Bebauungsplan ein "allgemeines Wohngebiet" ausweisen, urteilten die Verwaltungsrichter. In der vorliegenden Form gleiche er einem "Etikettenschwindel".

Ulrich Först, einer der Nachbarn des Baugeländes, ist mit diesem Ausgang seiner Normenkontrollklage zufrieden. Denn damit sei die Nutzung des Bürgerhauses eingeschränkt und es werde verhindert, dass ein Teil des Wohnungstraktes für gewerbliche Nutzung umgemünzt werden könne, erklärte er unserer Zeitung. Bürgermeister Hack versicherte, dass es allerdings auch nicht Ziel der Gemeinde gewesen sei, das Bürgerhaus zu einem "Eventstadel" mit häufiger abendlicher Nutzung durch gewerbliche Veranstaltungen zu machen.

Man hatte sich schon vorher auf "zehn seltene Ereignisse" pro Jahr - Einzelveranstaltungen mit Publikum und Ende um 22 Uhr - beschränkt. Die private Nutzung für Familienfeiern sollte ausgeschlossen werden.

Der Gemeinderat hat nun zwei Möglichkeiten: Er lässt den Bebauungsplan für ein "allgemeines Wohngebiet" konzipieren oder macht wirklich ein Mischgebiet daraus und zieht eine teilweise gewerbliche, nicht störende Nutzung der geplanten Gebäude in Betracht. Noch ist darüber freilich nicht beraten worden.

Sebastian Dennerlein (CSU) beklagte, dass die Gemeinde viel Geld für eine juristische Fachberatung ausgebe, die sich als falsch erwiesen habe. Und nun bleibe Pettstadt auf den Kosten sitzen. Der Bürgermeister und sein Geschäftsleiter Roland Hack wiesen darauf hin, dass auch das Landratsamt und die Bezirksregierung in Kenntnis der Bauabsichten zu einem "allgemeinen Wohngebiet" geraten hätten.

Feilschen um Fahrpreis

Die im September verbreitete Nachricht, Pettstadt werde mit dem Fahrplanwechsel am 16. Dezember an das Bamberger Stadtbusnetz angeschlossen, wurde von der Dorfbevölkerung freudig begrüßt. Der angekündigte Einzelfahrpreis von 3,70 Euro löste allerdings den fast einhelligen Kommentar aus: "Da können Sie's vergessen!"

Inzwischen zeigt sich, dass zumindest in der Startphase an dem Fahrpreis nicht gerüttelt werden kann; die Gemeinde will sich aber um die Umgruppierung in die für Fahrgäste billigere Tarifzone 2 bemühen. Dann würde das Einzelticket für die "Stadtgrenze überschreitende Fahrt" 2,60 Euro kosten (innerhalb Bambergs ist man für zwei Euro unterwegs).

Und auch bei den MobiCards und Sammeltickets würden die Pettstadter in der Zone 2 günstiger abschneiden als in Zone 3. Voraussetzung: Die Gemeinde ist bereit, ihren Anteil an den Buskosten aufzustocken. Die Rede ist von einem fünfstelligen Betrag. Der Beschluss darüber steht noch aus, doch hat sich im Gemeinderat kein Widerspruch geregt. Danach sind die Entscheidungsgremien im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg gefragt, ob sie dem Pettstadter Ansinnen zustimmen. Monate können darüber vergehen, ließ Geschäftsleiter Roland Hack anklingen.

Um den Pettstadtern dennoch den Stadtbus schmackhaft zu machen, kündigte Bürgermeister Jochen Hack die Verteilung von je zwei Freifahrtscheinen pro Einwohner an, die allerdings bis zum 31. Dezember 2019 eingelöst werden müssen. Die Ausgabe wird im Rathaus oder beim Weihnachtsmarkt erfolgen (Näheres dazu wird ortsüblich bekanntgegeben).

Außerdem soll die Bevölkerung noch gefragt werden, wie groß der Wunsch nach Stadtbusfahrten ab 6.13 oder 7.13 Uhr ist. Nach dem bisher vorgesehenen Fahrplan werden die Stadtbusse im Stundentakt von 8.13 bis 20.13 Uhr abfahren.

Schüler und Berufspendler werden am frühen Morgen weiterhin mit Bussen anderer Verkehrsträger in die Domstadt befördert.