Bürgergespräche mit den Freien Wählern

Die Kandidaten der Freien Wähler wollen sich vor der anstehenden Kommunalwahl den Bürgern vor Ort persönlich vorstellen. Vorsitzender Marco Fischer, der auf Platz 1 der Liste kandidiert, beleuchtet die aktuellen gemeindlichen Themen und zeigt die Ziele der Freien Wähler für die nächste Wahlperiode auf. In den Bürgergesprächen haben die Menschen die Möglichkeit, ihre Ideen und Anregungen für die Zukunft von Wallenfels und seiner Ortsteile unmittelbar einzubringen. Die bisherigen Veranstaltungen in Wolfersgrün, Neuengrün und Schnaid wurden bereits von vielen interessierten Menschen genutzt. Der abschließende Informationsaustausch mit Gemeindebürgern aus Wallenfels ist am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr im Gasthaus "Homerudl". Es ergeht Einladung an alle kommunalpolitisch Interessierten. Weiterhin laden die Freien Wähler zu zwei Frühschoppen ein: Sonntag, 1. März, 10 Uhr in Geuser (Gasthaus Rucker) und Sonntag, 8. März, 10 Uhr in Dörnach (Gasthaus Partheymüller). red