Bürgergespräche der Freien Wähler

Die Kandidaten der Freien Wähler wollen sich vor der anstehenden Kommunalwahl den Bürgern vor Ort persönlich vorstellen und mit ihnen in einen Austausch zum Wohl der Rodachtalgemeinde treten. In Bürgergesprächen sollen die Menschen dabei die Möglichkeit haben, ihre Ideen und Anregungen für die Zukunft von Wallenfels und seiner Ortsteile unmittelbar einzubringen. Dies soll später in die Arbeit des neuen Stadtrats einfließen. Den Auftakt bildet der Ortsteil Wolfersgrün, wo am Montag, 3. Februar, alle in das Schulhaus eingeladen sind. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. red